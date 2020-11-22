الباز: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "منصة معادية" للضغط على مصر
الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:16 ص
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وعدد من الجمعيات الحقوقية في مصر، أصبحوا نافذة تسمح للدول بالتدخل في شئون الدولة المصرية.
وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه بعض القبض على 3 من الموظفين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للتحقيق معهم، بدأت عدد من الدول في إطلاق الاتهامات والضغط على الدولة المصرية للإفراج عنهم، منها أمريكا وفرنسا.
وأشار، إلى أن الدولة المصرية الآن في مواجهة هجمة خارجية بعد القبض على موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي من أهم أهدفها الدفاع عن حقوق الشواذ، بالإضافة إلى خدمة الجماعة الإرهابية وقطر والإخوان.
وتابع: "جمعيات حقوق الإنسان تم الضغط على مصر من خلالها فترات كبيرة جدا، فهل نحن أمام سيناريو جديد للضغط على مصر؟"، مشددا على أن الدولة المصرية في 2020 لم تعد الدولة الرخوة، التي تخاف من تهديدات الغرب.
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