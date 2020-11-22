الباز: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "منصة معادية" للضغط على مصر

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:16 ص
محمد الباز
محمد الباز
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وعدد من الجمعيات الحقوقية في مصر، أصبحوا نافذة تسمح للدول بالتدخل في شئون الدولة المصرية.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه بعض القبض على 3 من الموظفين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للتحقيق معهم، بدأت عدد من الدول في إطلاق الاتهامات والضغط على الدولة المصرية للإفراج عنهم، منها أمريكا وفرنسا.

وأشار، إلى أن الدولة المصرية الآن في مواجهة هجمة خارجية بعد القبض على موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي من أهم أهدفها الدفاع عن حقوق الشواذ، بالإضافة إلى خدمة الجماعة الإرهابية وقطر والإخوان.

وتابع: "جمعيات حقوق الإنسان تم الضغط على مصر من خلالها فترات كبيرة جدا، فهل نحن أمام سيناريو جديد للضغط على مصر؟"، مشددا على أن الدولة المصرية في 2020 لم تعد الدولة الرخوة، التي تخاف من تهديدات الغرب.

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