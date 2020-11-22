"سيب القوس مفتوح".. محمد رمضان مع لاعب منتخب إسرائيل لكرة القدم

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انتشرت صورة جديدة للفنان محمد رمضان مع لاعب كرة إسرائيلي يدعى ضياء سبع وذلك عقب انتشار صورتين لمحمد رمضان مع اثنين من فنانين إسرائيل في دبي.



ضياء سبع هو لاعب كرة إسرائيلي احترف في نادي النصر الإماراتي حيث يعتبر أول لاعب إسرائيلي في دول الخليج.



يذكر أن الفنان محمد رمضان آثار الجدل في الساعات القليلة الماضية بسبب انتشار صور له مع فنانين إسرائلين مما جعله يتصدر التريند وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي.