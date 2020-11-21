لاعبو بيراميدز الدوليون ينتظمون في المران الجماعي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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شارك النجوم الدوليون في تدريبات فريق نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني الأول وخوض مباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أفريقيا، بعد الانضمام صباحا لمعسكر الفريق المقام بأحد فنادق القاهرة.

وشارك النجوم، عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد توفيق وعلي في معسكر المنتخب الوطني الأول ونجحوا في مساعدة الفراعنة على الفوز على توجو في الجولتين الثالثة والرابعة، واعتلاء قمة الترتيب في المجموعة السابعة بالتصفيات.

وحصل الفريق على راحة سلبية بالأمس الجمعة من معسكره المقام بالقاهرة قبل العودة لاستئناف التدريبات بمشاركة الدوليين، عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد توفيق تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني أروابارينا، على أن ينضم علي جبر للمعسكر خلال ساعات.

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