وزير الرياضة: سفر صلاح والنني إلى انجلترا تم وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطورات الحالة الصحية للاعبا المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمد النني بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال "صبحي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن حالة صلاح والنني مستقرة، وتمت تنسيق إجراءات سفرهما وفق الإجراءات المتبعة.

وأشاد بالتحليلات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة والتي كانت السبب في الكشف المبكر عن إيجابية الحالات، لافتًا إلى أن أي شخص معرض للإصابة بالفيروس إذا تهاون ولو ثانية واحدة عن الإجراءات الاحترازية.

وحول مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا أكد أن المباراة في موعدها يوم الجمعة المقبلة، مستطردًا "حتى الآن لا يوجد حضور جماهيري في المباراة".

تأكد غياب محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي عن 3 مباريات حاسمة لفريقه بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب مصر.

وأُصيب صلاح بفيروس كورونا أثناء تواجده رفقة المنتخب المصري حيث تعرض للإصابة في حفل زفاف شقيقه بسبب عدم التزامه بإجراءات السلامة العامة.

ويغيب صلاح عن مباراة فريقه أمام ليستر سيتي يوم السبت بالدوري الإنجليزي وهي أولى المواجهات التي سيغيب عنها ثم أتالانتا بدوري أبطال أوروبا وهو الفريق الذي تغلب عليه بخماسية نظيفة وبرايتون في الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح عبر حسابه على تويتر: "أن أشكر الجميع على رسائل الدعم والأمنيات الطيبة وأنا واثق أنني سأعود للمباريات قريبًا".

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