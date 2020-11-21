تعليق غير متوقع من أحمد موسى على صورة محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق الإعلامي أحمد موسى على ظهور الفنان محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومر ادام وآثار الجدل بتعليقه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال "موسي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موضحا رأيه "لماذا ينتقدون صورة الفنان #محمد_رمضان مع الفنان الاسرائيلي #عومير_آدم في #دبي هل #اسرائيل هي من تقتل جنودنا في #سيناء ام #حماس ومن يقتل المسلمين في #سوريا و#العراق و#اليمن #إسرائيل ام #ايران من طرد المسلمين ومنعهم من الصلاه ف #المسجد_الأقصى".


وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الماضية بسبب انتشار صورة لمحمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومر ادام مما جعل الجمهور الإسرائيلي يشيد بمحمد رمضان.

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