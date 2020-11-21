وزير المالية: كل أموال البناء والتطوير تأتي من المصريين (فيديو)



ولفت إلى أنه لولا إجراءت الإصلاح الاقتصادي لما تمكنت الدولة من مواجهة تبعات فيروس كورونا، موضحا أنه لولا توفر احتياطي نقدي قوي، وتمكن الدولة من توفير احتياجات شعبها من قمح ومواد بترولية ومستلزمات طبية، لحدثت أزمات كبرى.



ونوه إلى أن الاحتياطي النقدي القوي وتناقص عجز الموازنة، ساعد الدولة على تحمل صدمة ازمة فيروس كورونا.



وواصل أن هناك لجنة وزارية مشكلة من كل الوزارات تنعقد بشكل مستمر لتقييم الموقف على ك الأسعدة لمواجهة فيروس كورونا،موضحا أنه لو كانت هناك موجة ثانية فإن كل الوزارات مستعدة لمواجهة الفيروس.



وعن السؤال الذي يردده المصريون دائما من أين تأتي الدولة بهذه الأمورل، قال وزير المالية،:"الفلوس اللي بتتصرف هي مما يدفعه المصريين"، موضحا انه خلال الفترة الما ية كانت الدولة تحصل على منح، ولكن الآن كل حركة البناء والتطوير والنهوض، هي من المصريين،" إحنا بنبني بلدنا من جيبنا".

قال الدكتور محمد معيط وزيرالمالية، إن الحكومة تتفاوض على مدار أسبوعين مع صندوق النقد الدولي، في إطار برنامج الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن صندوق النقد لكي يوافق على الإقراض لأي دولة يجب أن يتأكد أن اقتصادها قائم على أسس سليمة.وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الصندوق أصدر بيان أشاد فيه بما حققته مصر، وقال في بيانه نصا،" إن ما حققته مصر، خلال فترة كورونا، فاق التوقعات ويدل على إدارة رشيدة لهذا الاقتصاد، والانضباط في السياسات النقدية".واستكمل أن أزمة فيروس كورونا كان لها أضرار كبيرة على الاقتصاد العالمي، موضحا ان الصندوق صنف مصر ثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي، وواحدة من أفضل 15 دولة حققت نموا إيجابيا.وواصل أن الحكومة رأت أن الشعب المصري تألم كثيرا خلال فترة الإصلاح الاقتصادي، ولم تتجه إلى إجراءت معينة لتعويض خسائر فترة أزمة فيروس كورونا، وفي نفس الوقت التزمت بسياسات متزنة ومتوازنة لا تضيع المكاسب التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية.