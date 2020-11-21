محافظ كفر الشيخ: عودة الحركة المرورية لطبيعتها وتصريف كميات الأمطار (فيديو)



ففي بعض المناطق من الوجه البحري هناك فرصة لسقوط الأمطار متوسطة الشدة.



أما في بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، فتكون أمطار خفيفة لمتوسطة.



كما أشرنا، تشهد البلاد موجة من الطقس السئ وغير المستقر، وفيما يخص اليومين المقبلين، يتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري.



بينما يكون الجو باردا على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.



وفيما يخص متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة فهي كالتالي:



القاهرة: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 16 درجة.

مطروح: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.

سوهاج: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

قنا: العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة.

أسوان: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.



ولليوم الثاني على التوالي، تشهد الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة.



وتجدَد سقوط الأمطار على مناطق متفرقة في المحافظة اليوم السبت، صاحبها نشاط في حركة الرياح وانخفاضًا في درجات الحرارة.

كذلك مناطق من على السواحل الشمالية مثل( السلوم – مطروح – سيدى برانى – الإسكندرية – رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش )،تكون أمطار متوسطة لغزيرة.