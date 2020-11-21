نجم ريال مدريد: إنه موسم صعب للجميع

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
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أكد نانشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد، أن فريقه لم يقدم المستوي المنتظر منه أمام فياريال، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم وانتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح ماريانو دياز التسجيل لريال مدريد بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة لكن جيرارد مورينو أدرك التعادل لفياريال من ضربة جزاء في الدقيقة 76.

وظل ريال مدريد في المركز الرابع رافعاً رصيده إلى 17 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو مدريد، كما رفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ريال سوسييداد.
لاعبو ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال. (أ ف ب)

وقال ناتشو عقب المباراة: «لم نكن في الشوط الثاني بنفس القوة التي ظهرنا بها في الشوط الأول. غاب عنا العديد من اللاعبين المهمين لكن هذا ليس عذراً لأننا لدينا فريق كبير».

وأضاف: «إنه موسم صعب للجميع، ولا ينجح أي فريق في حصد كل النقاط».

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