معرض Cairo ICT يحتضن ملتقى الإبداع بمشاركة آلاف المبدعين ورواد الأعمال

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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حرصا على دعم الشباب ورواد الأعمال والمبدعين، أعلنت شركة تريد فيرز إنترناشيونال، المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، عن استضافة ملتقى الإبداع «Innovation arena» للعام الخامس على التوالي، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، والذي يقام بدعم FinTech Egypt وNilePreneurs.

ويقام الملتقى أيضا تحت رعاية مجموعة من المؤسسات والشركات والبنوك، وهم: البنك الأهلي المصري وشركة SEE وشركة Raya وشركة Inertia Construction ومؤسسة محمد فريد خميس وشركة MoneyFellows ومؤسسة صبّور للاستشارات وشركة Waffarha وشركة  Mentors، وFlat6Laps Cairo وStartEgypt وبرعاية إعلامية لموقع FollowICT التقني.

وقررت مؤسسة صبور للاستشارات إتاحة الفرصة لشركة ILLA الناشئة لاستعراض مشروعها التقني، وذلك من خلال رعايتها للملتقى وتأكيدا على حرصها المستمر على إتاحة الفرصة للمبدعين.

ومن المتوقع مشاركة آلاف المبدعين ورواد الأعمال للاستفادة من الفعاليات الضخمة التي يضمها ملتقى الإبداع هذا العام، سواء على مستوى الجلسات النقاشية التي يشارك بها خبراء ريادة الأعمال والإبداع، أو على مستوى اللقاءات الفردية التي سيتم عقدها داخل الملتقى بحضور ممثلي الجهات المالية الداعمة للمشروعات الناشئة.

وسوف يشهد ملتقى الإبداع انعقاد مجموعة من اللقاءات الفردية لمناقشة كيفية إتمام عمليات التوسع الاستثماري للشركات الناشئة، حيث تقوم كل من: Falak Startups وEFG EV Fintech وAUC Venture Lab وiHub، كذلك ستقوم كبريات الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية بشرح حلولها ومنتجاتها الداعمة لرواد الأعمال والتي تمكنهم من بدء مشروعاتهم الناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة بالفعل.

بجانب استعراض العديد من قصص النجاح لشخصيات مصرية استطاعت الوصول لمستويات إقليمية وعالمية، بهدف إلقاء الضوء على نقاط القوة التي ركزوا عليها واستغلوها من أجل الوصول لتحقيق أهدافهم، بجانب قيامهم بتقديم نصائح ذهبية تساعد رواد الأعمال على شق طريق النجاح.

ومن أبرز الجلسات التوجيهية التي يستضيفها ملتقى الإبداع هذا العام، جلسة عن نماذج الأعمال وطريقة الخروج بمنتج أوليّ للمشروع، وجلسة عن طريقة التخطيط المالي والمؤسسي للشركات الناشئة، بجانب جلسة أخرى عن طرق الحصول على التمويل، وجلسة عن التسويق وطريقة بناء علامة تجارية ناجحة للشركات الناشئة.

بجانب ذلك سيتم استضافة مجموعة من الحلقات النقاشية لعرض موضوعات هامة بحضور الشباب ورواد الأعمال، منها جلسة عن جاهزية الشركات الناشئة للانتقال إلى مراحل أكثر تقدما، وجلسة عن آليات البنوك لتمويل المشروعات الناشئة، وجلسة عن طرق وأساليب استفادة رواد الأعمال من التوجهات العالمية الجديدة، وجلسة عن طريقة الترويج لمنتجات الشركات الناشئة اعتماد على الحلول التكنولوجية الجديدة، وجلسة عن الحوافز التي تتيحها الدولة لرواد الأعمال من أجل الخروج بمشروعاتهم للنور.

ومن المنتظر أن يشهد اليوم الأخير لفعاليات ملتقى الإبداع، تكريم «إيناكتس الأزهر» بعد نجاحها في الفوز بالمركز الأول عالميا في مجال ريادة الأعمال.

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