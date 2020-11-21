مسحة كورونا جديدة للاعبي الأهلي بعد مباراة أبو قير للأسمدة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية مساء اليوم، داخل مقر النادي بالجزيرة، ‏بعد العودة من الإسكندرية والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، وانتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في ‏نصف نهائي بطولة كأس مصر.‏

 

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية، اليوم، قبل الدخول في معسكر ابتداء من غدٍ، ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك، التي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة في نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

 

ويحرص الأهلي على اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع البروتوكول الطبي قبل ‏المباريات الرسمية.‏

 

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أكثر من جلسة مع اللاعبين خلال الأيام الأخيرة، للتأكيد على ‏ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية، واتباع أقصى درجات الحذر، بعد انتشار ‏الموجة الثانية من فيروس كورونا.‏

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