المتحدث باسم القاهرة عن وفاة طفلة بسبب سقوط سلك كهربائي في مياه الأمطار: "حادث عارض"

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قال إبراهيم عوض، المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، إن القاهرة تعرضت لأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على أغلب مدنها أمس الجمعة، ولكنها كانت غزيرة من الساعة الثانية وحتى الخامسة مساءً على المناطق الجنوبية بدءً من السيدة زينب والخليفة حتى طره بما في ذلك المعادي والبساتين.



وأضاف "عوض" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أنه تم التواصل مع قائد المنطقة المركزية والتنسيق مع المرور ورجال الحماية المدنية وتم التعامل مع الأماكن التي نزل عليها الأمطار وتم رفع تجمعات المياه.



وبخصوص وفاة طفلة متأثرة بسقوط أحد أسلاك الكهرباء في المياه أشار المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، إلى أن هذا حادث طارئ وعارض نتيجة لسقوط أحد أسلاك الكهرباء بسبب شدة الرياح في مصر الجديدة، موضحًا أنه ليس هناك مخطئ في هذه الواقعة.





وفي ذات السياق المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن المنطقة الجنوبية بالقاهرة شهدت أمطار شديدة في كل من مناطق طره والمعادي والبساتين.



وأضاف "حسن" في اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن هناك استعداد وتوقع لسقوط الأمطار بعد تحذيرات هيئة الأرصاد بانتشار المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه فيها خاصة في الأماكن المنخفضة ومطالع ومنازل الكباري والأماكن التي بها منحنيات معينة.



وأكد أنه تم التعامل السريع مع كميات الأمطار المتساقطة، لافتًا إلى أن هناك تنسيق كامل مع أجهزة المحافظة والأحياء وهيئة النظافة وأطراف الدفاع المدني وذلك للقيام ببعض الحلول الفنية التي تساعد على التخفيف من حدة تجمعات الأمطار.