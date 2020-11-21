الإدارية العليا تقضي بإحالة طعن هند عاكف على نتيجة انتخابات النواب بالخليفة لمحكمة النقض

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إحالة طعن هند عاكف، الذي تطالب فيه بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية، في الدائرة 15 محافظة القاهرة ومقرها قسمي شرطة الخليفة والمقطم مع مايترتب علي ذلك من آثار اهمها وجوب إعادة إجراء الانتخابات بهذه الدائرة بإجراءات صحيحة طبقا للقانون علي ان يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، لمحكمة النقض للاختصاص.

أقام الطعن المحامي، عبد الحميد الجزار، المحامي، وكيلًا عن الفنانة هند عاكف طعنًا امام المحكمة الادارية العليا، وطالب الطعن بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك مت آثار والزام جهة الادارة المصروفات.

وتلقت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، عددًا من الطعون علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الاعلان الرسمي للمرحلة الثانية، طالب البعض منها وقف إعلان النتيجة ببعض الدوائر، فيما طالبت آخري ببطلان فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر.


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