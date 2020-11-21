"ست مرزقة".. وزيرة التضامن تكشف مفاجأة عن سيدة المطر
السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:19 م
داليا الحسين
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علق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على صورة سيدة المطر قائلة: " هي ست مرزقة، اتصلت بنا سيدة إماراتية وتبرعت بشقة، وجالها أكتر من متبرع، مكنتش عاوزة تتحرك من مكانها قبل ما يجيلها شقة، ونفتح باب منظم في الوزارة للتبرع والتطوع للاستعداد للأزمات".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر شاشة "ON": "عندما قابلتها في مكتبي كان ذلك شيئا مشرفًا للغاية، وسننظم طريقة للتعامل مع مثل هذا النموذج المشرف".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر شاشة "ON": "عندما قابلتها في مكتبي كان ذلك شيئا مشرفًا للغاية، وسننظم طريقة للتعامل مع مثل هذا النموذج المشرف".