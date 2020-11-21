لميس الحديدي عن الطقس السيء: مصر أصبحت داخل حزام ممطر

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:01 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
مي مرسي
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علقت الإعلامية لميس الحديدي على موجة الطقس السيء التي ضربت عددًا من المحافظات منذ يوم أمس.
قالت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، إن: الشتاء دخل خلاص وأمس هطلت أمطار غزيرة في عدد من المحافظات منها القاهرة لكن الإسكندرية كان وضعها الأصعب كثيرًا، وإن كانت اليوم شهدت تحسنًا نسبيًا رغم تأكيدات الأرصاد أن الموجة مستمرة حتى نهاية الأسبوع.
أضافت: "لازالت مشكلة البنية التحتية قائمة وتحتاج إلى حلول ونحتاج لحلول دائمة وليست مؤقتة، كل مرة بنقول ماعندناش شبكة صرف صحي أو شبكة أمطار، والخسائر المادية والبشرية كبيرة والمشهد متكرر كل عام ويكفي أن حصيلة الطقس السيء منذ أمس نحو 8 أشخاص لقوا حتفهم في المحافظات المختلفة سواء من سقوط عقار أو التعرض للصعق الكهربائي".
تابعت الإعلامية: "يجب أن تختفي هذه المشاهد وأن لا تتكرر، لأن مصر شهدت تغيرًا مناخيًا ودخلت ضمن حزام ممطر وهذا كلام الأرصاد الجوية وبالتالي يجب أن تدرس الحكومة هذه التغيرات وتضع آليات حول كيفية التصرف بحيث توفر الموارد لتهيئة الشبكات لهذه التغيرات.
يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

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