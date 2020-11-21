وزيرة التضامن: لدينا 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية لحماية المواطنين
السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:17 م
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية لتقديم كل سبل الحماية للمواطنين في أي أزمة، إذ جرى تغيير استراتيجية تعاملها مع المواطنين في أزمة الطفس السيء التي ضربت البلاد مؤخرا، فبدلًا من توفير الخيم، جرى تأجير بعض الشقق لكي ينتقل المتضررون من وحداتهم السكنية إليها.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر شاشة "ON": "بعض الناس يتعنتون ولا يرضون مغادرة وحداتهم، وجرى إخلاء عمارة جبريًا، وبعض الأسر طلبت كتابة تعهد بمسؤوليتهم عن وجودها في أماكنها".
وتابعت، أن الوزارة تقدم الأغذية للأسر المضارة وكل المفروشات والدعم المالي التي يمكنها العيش به وإصلاح أي أضرار تحدث للمنازل، على غرار ما حدث في أزمة السيول مع بداية هذا العام، وصرف تعويض عن الأصول الإنتاجية المضارة بمبالغ مالية تصل إلى 15 ألف جنيه.
وأردفت، أن الوزارة لديها 150 سيارة دفع رباعي من مجموعات إنقاذ لسحب السيارات من أماكن تجمع المياه، إذ جرى التنسيق معها قبل الازمة: "أمننا نفسنا بموازنة من وزارة المالية، وأقول لزملائي اصرفوا وملكوش دعوة بالفلوس والإجراءات لأني مش هوقف وأقول إجراء".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر شاشة "ON": "بعض الناس يتعنتون ولا يرضون مغادرة وحداتهم، وجرى إخلاء عمارة جبريًا، وبعض الأسر طلبت كتابة تعهد بمسؤوليتهم عن وجودها في أماكنها".
وتابعت، أن الوزارة تقدم الأغذية للأسر المضارة وكل المفروشات والدعم المالي التي يمكنها العيش به وإصلاح أي أضرار تحدث للمنازل، على غرار ما حدث في أزمة السيول مع بداية هذا العام، وصرف تعويض عن الأصول الإنتاجية المضارة بمبالغ مالية تصل إلى 15 ألف جنيه.
وأردفت، أن الوزارة لديها 150 سيارة دفع رباعي من مجموعات إنقاذ لسحب السيارات من أماكن تجمع المياه، إذ جرى التنسيق معها قبل الازمة: "أمننا نفسنا بموازنة من وزارة المالية، وأقول لزملائي اصرفوا وملكوش دعوة بالفلوس والإجراءات لأني مش هوقف وأقول إجراء".