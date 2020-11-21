وزيرة التضامن: لدينا 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية لحماية المواطنين

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية لتقديم كل سبل الحماية للمواطنين في أي أزمة، إذ جرى تغيير استراتيجية تعاملها مع المواطنين في أزمة الطفس السيء التي ضربت البلاد مؤخرا، فبدلًا من توفير الخيم، جرى تأجير بعض الشقق لكي ينتقل المتضررون من وحداتهم السكنية إليها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر شاشة "ON": "بعض الناس يتعنتون ولا يرضون مغادرة وحداتهم، وجرى إخلاء عمارة جبريًا، وبعض الأسر طلبت كتابة تعهد بمسؤوليتهم عن وجودها في أماكنها".

وتابعت، أن الوزارة تقدم الأغذية للأسر المضارة وكل المفروشات والدعم المالي التي يمكنها العيش به وإصلاح أي أضرار تحدث للمنازل، على غرار ما حدث في أزمة السيول مع بداية هذا العام، وصرف تعويض عن الأصول الإنتاجية المضارة بمبالغ مالية تصل إلى 15 ألف جنيه.

وأردفت، أن الوزارة لديها 150 سيارة دفع رباعي من مجموعات إنقاذ لسحب السيارات من أماكن تجمع المياه، إذ جرى التنسيق معها قبل الازمة: "أمننا نفسنا بموازنة من وزارة المالية، وأقول لزملائي اصرفوا وملكوش دعوة بالفلوس والإجراءات لأني مش هوقف وأقول إجراء".

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