ليست صدفة.. محمد رمضان مع مطرب إسرائلي آخر

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:21 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مي مرسي
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شارك مطرب إسرائيلي آخر صورته مع النجم محمد رمضان ويدعى إيلاد تسلا وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجاء ذلك عقب ظهور الفنان محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومر ادام والذي جعل مواقع التواصل الاجتماعي تنقلب رأسا على عقب حيث أشاد به جمهور إسرائيل.





وجاء المطرب الإسرائيلي عومر آدم دبي من أجل إقامة حفل غنائي له والذي يعد من أبرز نجوم موسيقى البوب في إسرائيل حاليا توجه إلى الإمارات قبل أكثر من أسبوعين، بعد وقت قصير من توقيع اتفاق السلام بين الدولتين، بدعوة من الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان ورئيس الجالية اليهودية في الإمارات سولي وولف.

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