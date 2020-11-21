ماكرون عن لقاح فيروس كورونا: سيتوفر قبل نهاية العام

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
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 أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن لقاح فيروس كورونا المستجد، سيكون متوفرًا قبل نهاية العام الجاري.

 

وقال ماكرون خلال كلمته في اجتماع قمة العشرين: "علينا توحيد الجهود لمواجهة انتشار كورونا"، مشيرًا إلى أن اللقاح ضد كورونا سيكون متوفرا قبل نهاية العام، وفقًا لقناة "العربية".

 

وأضاف: "سنضمن وصول اللقاح لجميع الدول خصوصا الفقيرة منها".

 

وأوضح ماكرون أن "منصة مجموعة العشرين خصصت أموالا لشراء جرعات للقاح كورونا"، مشيرًا إلى أن "مجموعة العشرين مطالبة بزيادة الاستثمار في أنظمة الصحة".

 

وأعرب ماكرون عن شكره إلى السعودية لرئاسة القمة وللجهود المبذولة لإجراءها.

 

 

 

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