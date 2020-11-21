تفاصيل فوز المهندس أحمد فؤاد برئاسة نادى كهرباء طلخا في الدقهلية (فيديو)

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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى كهرباء طلخا نتيجة انتخابات رئيس النادى، وفوز المهندس أحمد فؤاد مصطفى صالح على المحاسب محمد محمد حامد الطوخى اللذان تقدما بالترشح، بعد استقالة المهندس عبده شبل وإعلان فتح باب الترشح.



وفاز المهندس أحمد فؤاد مصطفى صالح على بإجمالى 904 صوت وحصل المرشح محمد محمد حامد 508 صوت.



يذكر أن اجمالى من لهم حق التصويت بالنادى 10226 ألف عضو، واجمالى عدد الحاضرين باللجان 1479 شخص

واجمالى الاستمارات الصحيحة بالصناديق 1412 استمارة، والأصوات الباطلة 67 صوت.



وتوافد أعضاء الجمعية العمومية من لهم حق التصويت للمشاركة في اختيار من يمثلهم كرئيس لمجلس إدارة النادي.



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وتمت العملية الإنتخابات تحت اشراف قضائي كامل وهم المستشار حمادة محمد عبد الفتاح والمستشار عبد العاطي ابو المعاطي النجار، وبحضور علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية.