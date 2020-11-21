سميرة عبدالعزيز: أتمنى عرض مسرحية "الوصية" في كل محافظات مصر

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قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها سعيدة بالمشاركة في مسرحية "الوصية"، والتي تجسد شخصية الشهيد محمد المعتز رشاد، لافتة إلى أنها تجسد في المسرحية شخصية والدة الشهيد.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن العمل هو تكريم لكل شهداء مصر، ولكنه لا يعطيهم ولو 1 % مما قدموه لمصر من تضحية.



وتابع: "سعيدة بالمشاركة في المسرحية، ولو طولت أمسك بندقية هروح أحارب معاهم في سيناء"، لافتة إلى أن المسرحية عمل جميل جدا، وأنها تتمنى أن يعرض في كل محافظات مصر.