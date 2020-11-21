عمرو أديب عن هدف الزمالك في كأس مصر: "ربك بالزمالكاوية عالم"

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على احراز نادي الزمالك هدف في مرمى نادي مصر في بطولة كأس مصر، قائلا: "ربك بالزملكاوية عالم".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "نادي الزمالك نادي الكاس"، لافتا إلى أنه لو لم يفوز الزمالك في المباراة، سيكون أمر صعب، معقبا: "كده هيكون لا دوري ولا كاس"، معربا عن ثقته في فوز الزمالك بالمباراة، قائلا: "الزمالك ده ابني أنا اللي مربيه".



وتابع الإعلامي عمرو أديب، "لو الزمالك خسر في المباراة.. كده عمرو عيط ويزعل، عايزين الزمالك يكسب بلاش نكد".

