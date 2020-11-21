"لكم دينكم ولي دين".. أول تعليق من محمد رمضان على صورته مع مطرب إسرائيلي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:10 م
محمد رمضان
محمد رمضان
لمياء علي
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حرص الفنان محمد رمضان على الرد على الجدل المثار حول صورته مع مطرب إسرائيلي، في دبي.

ونشر رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو من زيارته الأخيرة لدبي، يظهر خلالها وسط عدد كبير من الجمهور الذي حرص على مصافحته والتقاط الصور معه، وعلق: "مفيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه قال تعالى: لكم دينكم ولي دين.. صدق الله العظيم.

يذكر أن محمد رمضان كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي حقق نجاحا كبيرا مع عدد من الفنانين منهم روجينا وإدوارد واللبنانية نور.

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