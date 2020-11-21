تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يسعى النادي الأهلي لحسم صفقة ضم الاورجوياني جاستون سيرينو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويرفض الأهلي الاستسلام في التعاقد مع نجم صن داونز، حيث يجري مفاوضاته خلال الفترة الحالية مع مسئولي النادي الجنوب إفريقي.

ووضع الأهلي والتر بواليا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، كبديل لنجم صن داونز حال فشلت الصفقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 وكان الأهلي تمكن من الإطاحة بنظيره أبوقير للأسمدة، من ربع نهائي كأس مصر، مساء اليوم، بهدفين مقابل هدف، ليلاقي الاتحاد السكندري في نصف النهائي.

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