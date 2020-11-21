مطرانية سوهاج تستقبل وفد "سفراء الأزهر"

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements

استقبل الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة بمقر المطرانية بعد اليوم وفد مشروع "سفراء الأزهر" برئاسة الدكتورة أنوار عثمان المشرف العام على المشروع.

تأتي زيارة الوفد الأزهري التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لمطرانية سوهاج في إطار مبادرة "صناعة السلام والحوار المجتمعي" والتي أطلقتها المنظمة، بهدف إرساء ثقافة السلام، وطرح آليات عصرية لتعزيز لغة الحوار، والتي شملت زيارات لعدد من الكنائس بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج.

أخبار تهمك

الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر بالكأس

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ أقل من ساعة

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ حوالي 3 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 13 ساعة

كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعتين

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 7 دقيقة

شاهد.. "سيف العرب" تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل إصابة وليد سليمان قبل نهائي القرن

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:47 م

مقاطعة سودانية.. تطورات جديدة في مفاوضات سد النهضة

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

07:41 م

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

08:30 م

تعرف على آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

10:03 م

تفاصيل إصابة وليد سليمان قبل نهائي القرن

09:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»