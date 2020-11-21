محافظ الإسكندرية يرد على صور "البط خرج يعوم": غير حقيقية



كما وجه محافظ الإسكندرية الشكر للقوات المسلحة لدورها في إزالة أضرار تداعيات موجة الطقس السيئ، كما أنه تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي لبحث كيفية توفير دور الإيواء والجمعيات للمتضررين.



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تساءل الإعلامي أحمد موسى، حول أسباب تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار بشوارع الإسكندرية.



وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة صدى البلد": "نحتاج إلى الإنفاق على شبكات الصرف بالإسكندرية، اللي بيحصل مش طبيعي، تم استخدام المعدات الثقيلة لمساعدة المواطنين على عبور المواطنين"، مردفا:"اللي بيحصل في الإسكندرية تكرر خلال السنوات الماضية".



وأضاف "أهل الإسكندرية يعملوا إيه، البط خرج يعوم في مياه الأمطار بالشوارع التي تحولت إلى أمطار"، معلقا:"إسكندرية 3 شوارع فقط، هل استعداداتنا لأمطار الثغر تغيرت منذ 30 عاما".



وأشار إلى أن درجات الحرارة في بعض الدول تصل إلى 10 تحت الصفر، ولا تحدث مشكلة على غرار ما حدث بالإسكندرية، متابعا:"لازم الحكومة تشوف وضع الإسكندرية، بدل ما نغلب الأهالي ونطالبها بعدم النزول من منازلها".



وأكمل:"مش بنقول نعالج الأزمة دلوقتي، لكن يجب تحديد موعد لحل المشكلة العام المقبل، البلد تقيم مشروعات لم تحدث في تاريخها، وما يحدث في إسكندرية يضيع هذا المجهود"، متسائلا:"هل مشكلة إسكندرية أصعب من أزمة الكهرباء التي أنفقت مصر عليها مليارات ؟".

وتابع:"مش عايزين أهالي الإسكندرية يتعبوا تاني، هل مناخ المدينة جديد علينا، مياه الأمطار أكثر من قدرات المحافظة بأكملها، نحتاج إلى مزيد من الإنفاق على شبكات الصرف"، مشيرا إلى أن الثغر ستتعرض لأمطار خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمنطقة الشمالية، قدمتا مساعدات للإسكندرية، كما أشاد موسى بجهود الدولة في الإنفاق على شبكة الطرق والكباري.

انتقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تداول بعض الصور الغير حقيقية عن حقيقة الأوضاع المناخية داخل المحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقال "الشريف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "بعض الصور وبعض المشاكل التي ظهرت غير حقيقية تمامًا".وأضاف "ما ظهر باختفاء السيارات تحت المياه، وظهور بعض البط يعوم في المياه غير حقيقية، صحيح أن المياه ارتفعت في بعض الشوارع من 30 إلى 30 سم ولكن تم التعامل مع هذه المياه وشفطتها وعادت حركة المرور لطبيعتها بها".وأشار إلى أنه تم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية، موضحًا أن المنزل الذي وقع في كرموز هو عبارة عن بيت على مساحة 80 متر أدى إلى حالة وفاة واحد وخمس مصابين.وأوضح أن المنزل الآخر الذي سقط أحد أسقف حجرته أسفر عن وفاة 4 حالات ومصاب واحد، لافتًا إلى أن حالات المصابين جيدة.