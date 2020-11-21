شاهد.. عزاء الفنان الراحل فايق عزب بحضور أفراد العائلة وتغيب الفنانين (صور)

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حرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان الراحل فايق عزب والذي أقيم عزاءه اليوم في الهرم شارع العريش.



وتوفى الفنان فايق عزب صباح يوم الخميس وذلك عقب صراع مع المرض عن عمر ناهز ال77 عاما.







يذكر أن فايق عزب أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.