الدكتور أشرف زكي أول الحاضرين في عزاء الفنان الراحل فايق عزب (صور)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:19 م
أشرف زكي
أشرف زكي
مي مرسي - تصوير: بلال أحمد
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حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على حضور عزاء الفنان الراحا فايق عزب والذي أقيم عزاءه في الهرم بشارع العريش.


وتوفى الفنان فايق عزب صباح يوم الخميس الماضي وذلك عقب صراع مع المرض عن عمر ناهز ال77 عاما.




يذكر أن فايق عزب أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.

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