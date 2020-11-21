لميس الحديدي عن الطقس السيء: نحتاج لمعالجة ملف البنية التحتية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علقت الإعلامية لميس الحديدي على موجة الطقس السيء التي ضربت عددًا من المحافظات قائلة:" الشتا دخل خلاص، وبالأمس هطلت أمطار غزيرة في عدد من المحافظات منها القاهرة لكن الإسكندرية كان وضعها الأصعب".

وأضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أنه "لازالت مشكلة البنية التحتية قائمة وتحتاج لحلول دائمة وليست مؤقتة، معقبة: "كل مرة بنقول ماعندناش شبكة صرف صحي أو شبكة أمطار ".

وأكملت: " الخسائر المادية والبشرية كبيرة، والمشهد متكرر كل عام، ويكفي ان حصيلة الطقس السيء منذ الأمس بأنه نحو 8 أشخاص لقوا حتفهم مابين المحافظات المختلفة سواء من سقوط عقار أو التعرض للصعق الكهربائي ".

ونوهت بأنه يجب أن تختفي هذه المشاهد وأن لاتتكرر، مشيرة إلى أن مصر شهدت تغيرًا مناخيًا ودخلت ضمن حزام ممطر وهذا كلام الارصاد الجوية وبالتالي يجب أن تدرس الحكومة هذه التغيرات؛ وتضع أليات حول كيفية التصرف بحيث توفر الموارد لتهيئة الشبكات لهذه التغيرات ".
وواصلت: "صحيح هذه التكلفة ستكون باهظة قد تصل إلى مليارات لكن نحن دولة نستطيع أن نوفر ذلك حتى ولو جزئيًا وعلى مراحل لكن فكرة عدم الاقتراب من الملف والاعتماد على عربات شفط المياه أمر يحتاج للنظر ".

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