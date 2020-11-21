تعرف على موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست"، الذي سيقام في السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل، بعد تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسيحصل خليفتا الأرجنتيني ليونيل ميسي والأميركية ميغان رابينو اللذين توجا العام الماضي بلقب أفضل لاعب ولاعبة في لا سكالا في ميلانو الإيطالية، على جائزة بطعم الكرة الذهبية بما أن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" عادة منذ العام 1956 في كانون الأول/ديسمبر من كل عام، ألغيت هذه السنة نظراً للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد الدولي في بيان أنه: "بعد الاستئناف الآمن للمنافسات، بفضل مزيج من العمل الجاد والتضامن في رياضتنا، أصبحت كرة القدم مصدراً نادراً للراحة والفرح بالنسبة لكثيرين، لذلك من المهم أن يكرم فيفا هذه الإنجازات في هذا العام الاستثنائي".

وإلى جانب جائزة أفضل لاعب في العام، سيمنح فيفا أيضاً جائزة أفضل حارس مرمى ومدربين (رجال وسيدات)، بالإضافة إلى جائزة بوشكاش لأجمل هدف وجائزة اللعب النظيف.

وسيتم اختيار الفائزين من خلال تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، ومجموعة تضم أكثر من 200 صحافي، بالإضافة إلى مشجعين تستطلع آراؤهم عبر الإنترنت بين 25 تشرين الثاني/نوفمبر و9 كانون الأول/ديسمبر.

ومنحت الجوائز الرئيسية العام الحالي حتى الآن من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) الذي توج في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الفائز بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ الألماني، إضافة إلى الدنماركية برنيل هاردر المنتقلة صيفاً من فولفسبورغ الألماني إلى تشيلسي الإنكليزي.

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