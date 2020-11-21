الديهي: جيشنا قادر على حماية الحدود الأربعة في وقت واحد

Advertisements

سلط الإعلامي نشأت الديهي الضوءعلى مناورة "سيف العرب" بقاعدة محمد نجيب العسكرية؛ ويشارك في فيها ٦ دول عربية.



وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن الدول المشاركة في المبادرة هي مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهوريةالسودان، لافتا إلى أن قوة الجيش مرتبطة بالتدريب الدائم.



وأشار الديهي إلى أن جيشنا لحماية أمننا القومي فقط، وقادر على حماية الحدود الأربعة في وقت واحد، مضيفا أن القوات المسلحة تحول أن تطور من نفسها خلال الفترة الأخيرة.

