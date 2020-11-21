أحمد موسى ينفعل بسبب غرق شوارع الإسكندرية بالأمطار: "البط خرج يعوم"

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:21 م
داليا الحسين
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تساءل الإعلامي أحمد موسى، حول أسباب تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار بشوارع الإسكندرية.

وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة صدى البلد": "نحتاج إلى الإنفاق على شبكات الصرف بالإسكندرية، اللي بيحصل مش طبيعي، تم استخدام المعدات الثقيلة لمساعدة المواطنين على عبور المواطنين"، مردفا:"اللي بيحصل في الإسكندرية تكرر خلال السنوات الماضية".

وأضاف "أهل الإسكندرية يعملوا إيه، البط خرج يعوم في مياه الأمطار بالشوارع التي تحولت إلى أمطار"، معلقا:"إسكندرية 3 شوارع فقط، هل استعداداتنا لأمطار الثغر تغيرت منذ 30 عاما".

وأشار إلى أن درجات الحرارة في بعض الدول تصل إلى 10 تحت الصفر، ولا تحدث مشكلة على غرار ما حدث بالإسكندرية، متابعا:"لازم الحكومة تشوف وضع الإسكندرية، بدل ما نغلب الأهالي ونطالبها بعدم النزول من منازلها".

وأكمل:"مش بنقول نعالج الأزمة دلوقتي، لكن يجب تحديد موعد لحل المشكلة العام المقبل، البلد تقيم مشروعات لم تحدث في تاريخها، وما يحدث في إسكندرية يضيع هذا المجهود"، متسائلا:"هل مشكلة إسكندرية أصعب من أزمة الكهرباء التي أنفقت مصر عليها مليارات ؟".
وتابع:"مش عايزين أهالي الإسكندرية يتعبوا تاني، هل مناخ المدينة جديد علينا، مياه الأمطار أكثر من قدرات المحافظة بأكملها، نحتاج إلى مزيد من الإنفاق على شبكات الصرف"، مشيرا إلى أن الثغر ستتعرض لأمطار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمنطقة الشمالية، قدمتا مساعدات للإسكندرية، كما أشاد موسى بجهود الدولة في الإنفاق على شبكة الطرق والكباري.

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