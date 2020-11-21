وزير العدل: "أنا في مجلس الوزراء رجل حكومة.. ولا يحكمنا الهوى" (فيديو)



أطلقت وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحامًا جماهيرًا؛ بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.. وذلك في إطار حرص وزارة العدل على تطوير خدمات التوثيق المقدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتنويع أساليب تقديمها تيسيرًا على طالبي الخدمة.





كما يمكن لهذه الفروع المتنقلة إجراء معاملاتها لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة، وذلك من خلال الاتصال على رقم الهاتف ( 01555559875 ) لحجز موعد.



قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن وزير العدل لا يعين ولا يفصل القضاة، مشيرا إلى ان علاقة وزير العدل بكل الهيئات والجهات القضائية جيدة وممتازة، حيث أنهم يتعاونون لخدمة القضاء.وأشارت "مروان"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أنه يتعامل مع القضاة كزملاء لتوفير بيئة عمل جيدة، مضيفا أنه في مجلس الوزراء رجل حكومة وليس قاضي، وما يحكمهم هو الصالح العام، وليس هوى أو رأي.إقرأ أيضا..