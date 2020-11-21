عبد الله الرويشد يعرب عن إعجابه بألبوم أصالة.. والأخيرة ترد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:11 م
أصالة
أصالة
لمياء علي
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أعرب الفنان الكويتي ​عبد الله الرويشد​ عن اعجابه الشيديد بألبوم الفنانة السورية ​أصالة​ الجديد وذلك عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد الرويشد قائلا: اليوم استمعت للالبوم واستمتعت انطربت وانفعلت وقلت اااااااه يا صولا تاخرت ولكن مكتوب وجا بوقتو مبروك الالبوم غاليتي أصالة.

لترد أصالة عليه قائلة: أستاذي الغالي صاحب القلّب الذّهب والرّوح المُفرحه .. سعادتي كبيره بسماعك للألبوم ومنّ كلّ قلبي بتمنّى غنّي منّ ألحانك الخالده وكمان كتير اشتقت لحديثك الممتع .. الله يجمعنا قريب.

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