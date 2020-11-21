مركز الثقافة الروسي يكرم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي

Advertisements

يكرم مركز الثقافة الروسي نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وذلك يوم 1 ديسمير المقبل تكريما له على مشواره النقابي والفني.



ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة ال7 مساء يوم الثلاثاء 1 ديسمبر.



وكان آخر ظهور لنقيب المهن التمثيليلة الدكتور أشرف زكي في برنامج "صاحبة السعادة" مع زوجته روجينا والتي لمعت في مسلسل "البرنس"مع عدد من الفنانين منهم محمد رمضان وإدوارد.