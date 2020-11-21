مركز الثقافة الروسي يكرم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يكرم مركز الثقافة الروسي نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وذلك يوم 1 ديسمير المقبل تكريما له على مشواره النقابي والفني.

ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة ال7 مساء يوم الثلاثاء 1 ديسمبر.

وكان آخر ظهور لنقيب المهن التمثيليلة الدكتور أشرف زكي في برنامج "صاحبة السعادة" مع زوجته روجينا والتي لمعت في مسلسل "البرنس"مع عدد من الفنانين منهم محمد رمضان وإدوارد.

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