مركز الثقافة الروسي يكرم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي
السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:18 م
مي مرسي
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يكرم مركز الثقافة الروسي نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وذلك يوم 1 ديسمير المقبل تكريما له على مشواره النقابي والفني.
ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة ال7 مساء يوم الثلاثاء 1 ديسمبر.
وكان آخر ظهور لنقيب المهن التمثيليلة الدكتور أشرف زكي في برنامج "صاحبة السعادة" مع زوجته روجينا والتي لمعت في مسلسل "البرنس"مع عدد من الفنانين منهم محمد رمضان وإدوارد.
ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة ال7 مساء يوم الثلاثاء 1 ديسمبر.
وكان آخر ظهور لنقيب المهن التمثيليلة الدكتور أشرف زكي في برنامج "صاحبة السعادة" مع زوجته روجينا والتي لمعت في مسلسل "البرنس"مع عدد من الفنانين منهم محمد رمضان وإدوارد.
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