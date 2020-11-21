سوزان نجم الدين توجه رسالة تهنئة لفيروز في عيد ميلادها

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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وجهت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ التهنئة للفنانة اللبنانية السيدة ​فيروز​ بمناسبة عيد ميلادها الـ85 الذي يصادف اليوم السبت.

وكتبت سوزان على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "فيروز أنتِ صديقة الطفولة والحاضر والمستقبل.

وأضافت: رافقتني في كل مراحل حياتي بأحزانها وأفراحها.. أدام الله لكِ صحتك أيّتها الأيقونة الفريدة .. بحبك.. عيد ميلاد فيروز".

وتفاعل مع هذه التغريدة عدد كبير من عشاق فيروز الذين قدموا لها التهاني القلبية متمنيين لها الصحة والسعادة.

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