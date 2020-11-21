الأرصاد: نهاية الأسبوع موجة جديدة من التقلبات الجوية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة أيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ان البلاد ستتعرض نهاية الأسبوع لموجة جديدة من التقلبات الجوية، وسيصدر عنها بيان عندما تضح كافة تفاصيلها.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن أمس كان ذروة موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها البلاد منذ يوم الخميس، منوهة بأن الأحوال الجوية ستتحسن اعتبارا من الغد على أغلب أنحاء الجمهورية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، عن حالة الطقس المتوقعة المتوقعة السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية.....)

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي، بينما يتأثر باقي الأنحاء بمرتفع العروض الوسطى.

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