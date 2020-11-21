تعليق ناري من أحمد موسى على صورة محمد رمضان: "لازم يكشف حقيقة المصيبة اللي عملها" (فيديو)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
علق الإعلامي أحمد موسى، على الصورة المتداولة على السوشيال ميديا لمحمد رمضان مع شخصين إماراتي والثاني إسرائيلي، قائلا: «لازم محمد رمضان يقول إيه الحكاية ويكشف حقيقة المصيبة اللي عملها».

وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "لازم محمد رمضان يقول كان يعلم بالصورة أم لا وأن هذا الشخص مطرب إسرائيلي ولا لأ، وإن كان لا يعلم عليه أن يطلعنا ماذا فعل بعدما علم".

وأردف موسى، لو الصورة حقيقية هيكون محمد رمضان في مشكلة معانا كلنا، مردفا في معاهدة من ١٩٧٩ ولكن لا يوجد تقارب معهم.

أخبار تهمك

بعد إصابة وليد سليمان.. تعرف على عدد المصابين في مستشفي الأهلي (بالأسماء)

منذ ساعة و نصف

الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ ساعة

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض رحيل ثنائي الفريق

منذ 34 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر بالكأس

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ أقل من ساعتين

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. "سيف العرب" تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر

منذ حوالي 4 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 12 ساعة

كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

08:30 م

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

06:01 م

شاهد.. "سيف العرب" تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر

05:59 م

كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

08:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»