كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق أتليتكو مدريد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى: تيرشتيجن.

خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو - بيكيه - لينجليت - جوردي البا. 

خط الوسط: ميراليم بيانيتش - فرينكي دي يونج - عثمان ديمبلي. 

خط الهجوم: انطوان جريزمان - بيدري - ميسي. 

يذكر أن البارسا قد فاز في الجولة الماضية على حساب ريال بيتيس، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو.

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