"العمر كله يا أيقونة لبنان".. چورج وسوف يهنئ فيروز بمناسبة عيد ميلادها

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرص سلطان الطرب جورج وسوف، على تهنئة المطربة فيروز بمناسبة عيد ميلادها ال 82، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حيث قام "وسوف" بنشر صورة لها، وعلق على الصورة قائلًا:" العمر كله يا أيقونة لبنان، #فيروز، #چورج وسوف".

في سياق متصل، يحل اليوم ذكري ميلاد المطربة فيروز ال 82، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والوطن العربي على تهنئتها.

من ناحية آخرى، كانت آخر أعمال جورج وسوف الطربية أغنية "سكت الكلام" وحققت نجاحا كبيرا منذ طرحها.
"العمر كله يا أيقونة لبنان".. چورج وسوف يهنئ فيروز بمناسبة عيد ميلادها
"العمر كله يا أيقونة لبنان".. چورج وسوف يهنئ فيروز بمناسبة عيد ميلادها
"العمر كله يا أيقونة لبنان".. چورج وسوف يهنئ فيروز بمناسبة عيد ميلادها
"العمر كله يا أيقونة لبنان".. چورج وسوف يهنئ فيروز بمناسبة عيد ميلادها

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فيروز عيد ميلاد فيروز چورج وسوف جورج وسوف

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