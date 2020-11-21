"العمر كله يا أيقونة لبنان".. چورج وسوف يهنئ فيروز بمناسبة عيد ميلادها

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حرص سلطان الطرب جورج وسوف، على تهنئة المطربة فيروز بمناسبة عيد ميلادها ال 82، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



حيث قام "وسوف" بنشر صورة لها، وعلق على الصورة قائلًا:" العمر كله يا أيقونة لبنان، #فيروز، #چورج وسوف".



في سياق متصل، يحل اليوم ذكري ميلاد المطربة فيروز ال 82، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والوطن العربي على تهنئتها.



من ناحية آخرى، كانت آخر أعمال جورج وسوف الطربية أغنية "سكت الكلام" وحققت نجاحا كبيرا منذ طرحها.