خبيرة تغذية: شكل الحياة ساهم في ارتفاع السمنة في المجتمع (فيديو)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الفئات التي تحت تحب تناول الأكل بشراهة وعمله هي الفئات التي يجب أن تعلم متى تتناول الوجبات.

وأضافت سهيل، خلال برنامج "البيه والهانم"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت: "المفروض أكل الفطار والغداء والعشاء بدرى، ولازم يكون هناك لايف ستايل لحياتنا".

وأوضحت خبيرة التغذية العلاجية، أن هناك أشياء دخيله على المجتمع مثل السهر وتناول وجبات خارج المنزل، مضيفة: "شكل الحياة ساهم في ارتفاع السمنة في المجتمع".

وأشارت إلى ضرورة تناول الوجبات بشكل منتظم على مدار اليوم، ويجب التحكم في الشهية العالية من أجل السيطرة على زيادة الوزن.

أخبار تهمك

بعد إصابة وليد سليمان.. تعرف على عدد المصابين في مستشفي الأهلي (بالأسماء)

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 3 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. "سيف العرب" تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الأهلي المُنتظرة يحسم موقفه من عرض الزمالك الضخم

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر بالكأس

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يرفض رحيل ثنائي الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 15 ساعة

الوداد يوافق على رحيل نجمه للدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ 38 دقيقة

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

منذ ساعة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. أول رد من محمد رمضان بعد احتضانه مطرب إسرائيلي

طه إسماعيل يطالب الأهلي بطرد 3 لاعبين

08:30 م

الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

06:01 م

شاهد.. "سيف العرب" تدريب مشترك لـ6 دول عربية على أرض مصر

05:59 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»