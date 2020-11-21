خبيرة تغذية: شكل الحياة ساهم في ارتفاع السمنة في المجتمع (فيديو)

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الفئات التي تحت تحب تناول الأكل بشراهة وعمله هي الفئات التي يجب أن تعلم متى تتناول الوجبات.



وأضافت سهيل، خلال برنامج "البيه والهانم"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت: "المفروض أكل الفطار والغداء والعشاء بدرى، ولازم يكون هناك لايف ستايل لحياتنا".



وأوضحت خبيرة التغذية العلاجية، أن هناك أشياء دخيله على المجتمع مثل السهر وتناول وجبات خارج المنزل، مضيفة: "شكل الحياة ساهم في ارتفاع السمنة في المجتمع".



وأشارت إلى ضرورة تناول الوجبات بشكل منتظم على مدار اليوم، ويجب التحكم في الشهية العالية من أجل السيطرة على زيادة الوزن.

