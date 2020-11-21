الديهي: الاقتصاد المصري حقق ثاني أفضل نمو في العالم خلال جائحة كورونا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق الإعلامي نشأت الديهي، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، حول تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر.

وقال الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، إن الرئيس خلال الاجتماع وجه رسالة شكر مزدوجة إلى الشعب المصري والحكومة معا، وذلك لنجاحهما في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري حقق ثاني أفضل نمو في العالم خلال جائحة كورونا.

وأشار الديهي إلى أن الاقتصاد حقق معدل نمو 3.6 % خلال جائحة كورونا الأولي، مضيفا أنه لولم يكن هناك كورونا لحقق الأقتصاد المصر 6 % معدل نمو والعالم كله به 15 % من الدول بها معدل إيجابي.

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