خبيرة تغذية: الخسارة في الوزن مكسب في الصحة

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نصحت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، المواطنين: "ماتسبش نفسك ولا زم تتحكم في وزنك"، مؤكدة أن من الضروري التحكم في الشهية.



وأضافت سهيل، خلال برنامج "البيه والهانم"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن ثبات الوزن شيء طبيعي وسببه تخلص الجسم من الدهون الأحادية والثنائية، وخلال هذه الفترة يتم الحصول على مادة فعالة لتكسير الدهون الثلاثية.



وأوضحت خبيرة التغذية العلاجية، أن خبير التغذية يستطيع معرفة تاريخ السمنة وإعطاء المادة الفعالة للقضاء على السمنة، مؤكدة أن الخسارة في الوزن مكسب في الصحة، ومرض السمنة أرض خصبة لباقي الأمراض.



