العراق يسجل 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:48 م
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 533555 إصابة .
وأفادت وزارة
الصحة العراقية في بيان بتسجيل 42 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة
إلى 11925 , فيما تم تسجيل 2646 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء
إلى 463040 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 58590 مصاباً، منهم 366 في
العناية المركزة .