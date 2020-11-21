لماذا لا يجب وصف فيروس كورونا بـ"اللعين"؟ الشيخ خالد الجندي يجيب (فيديو)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجب أن نصف فيروس كورونا باللعين، مؤكدًا أن هذا الفيروس هو جند من جنود الله عز وجل.

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "ربنا هو الذي جاب هذا الفيروس وهو القادر على أن يصرفه عنا".

وفي ذات السياق نعى الشيخ الجندي وفاة الدكتورة رغدة الدخاخني أحد أفراد جيش مصر الأبيض التي توفت متأثرة بفيروس كورونا.

وتابع "أطباء مصر لم يخيبوا ظننا فيهم، وكانوا مثال حقيقي للتضحية غير مبالين بأنفسهم من أجل إنقاذ المجتمع، ورغدة هي الشهيدة رقم 203، وهنيهًا لها بمقعدة الصدق والمغفرة على ما قدمته".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 143 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101564 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 342 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 111955 حالة من ضمنهم 101564 حالة تم شفاؤها، و6508 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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