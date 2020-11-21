أدهم نابلسي يحصد المليون الأول بأغنية "حان الآن"

السبت 21/نوفمبر/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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حقق الفنان أدهم نابلسي نجاحا ساحقا من خلال كليبه الجديد والذي حمل عنوان "حان الآن"، حيث احتل التريند رقم 5 على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما حقق العمل من كسر حاجز المليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية.

أغنية "حان الآن" لـ أدهم نابلسي، كلمات عمرو المصري، والحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر.

وتقول كلمات الأغنية: "وتعبيرا عن الحالة اللي جوايا.. هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي.. وجودك جنبي بالنسبالي ده كفاية.. موافق أعمل أي حاجة ترضيكي.. وحان الآن.. حبك ف قلبي ياخدله مكان.. ده مالي قلبي ولسه كمان.. عاوز سنين عشان اوصف فيه.. وننسى زمان.. حياتنا الجايه بالألوان.. معاكي انتي بجد عشان.. لقيت فيكي اللي بحلم بي.. وتقديرا عن الوضع اللي انا عايشوا.. هسيب كل اللي هيعطلني عن حبك.. وتحديدا هقول كل اللي انا حاسه.. انا مرتاح وانا عايش هنا جنبك".

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