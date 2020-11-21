وزيرة التضامن عن مساعدات سيدة المطر: "رزق وجالها" (فيديو)

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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة كانت توفر في الأزمات خيم للمتضررين ولكن الظروف البيئية حاليا أصبحت الخيم لا تلائمها، ولهذا تم استبدال الخيم بإيجار وحدات سكنية للمتضررين.



وأشار "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنهم يوفرون شقق إيجار ومصروفات معيشة للمتضررين من أزمات السيول والأمطار إلى أن تنصرف الأزمة، بالإضافة إلى أن هناك متبرعين يتواصلون معهم لمساعدة الحالات الإنسانية مثل سيدة المطر.



ولفتت إلى أن هناك سيدة من الإمارات أعلنت تبرعها بوحدة سكنية لسيدة المطر، معقبة: "رزق وجالها"، مؤكدة أن وزارة التضامن تفتح أبوابها في الأزمات لتغطية أصول المعيشة وتعويض المتضررين، فضلا عن إصلاح المنازل التي تضررت من السيول والأمطار وهذا ممول من الحكومة المصرية.

