التعادل يفصل بين شبان قنا والمدينة المنورة وديا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
نورهان ذكي
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فصل التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبان قنا مع ضيفه ونظيره بالمدينة المنورة، ضمن استعدادات الموسم الكروي الجديد.

جاءت أهداف اللقاء بشوطها الثاني عن طريق الحسين حازم، لصالح شبان قنا، ثم عادل أحمد صابر النتيجة للمدينة المنورة.

ويفتتح شبان قنا أولى مبارياته بالدوري أمام أسمنت أسيوط على ملعب الأول يوم الخميس المقبل.

أما المدينة المنورة فيلعب بدوري القسم الثالث عن المجموعة الأولى والتي تشرف عليها منطقة أسوان لكرة القدم.

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