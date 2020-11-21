الأرصاد: انتهاء حالة عدم الاستقرار.. وانحصار الأمطار على هذه المحافظات



أما في بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، فتكون أمطار خفيفة لمتوسطة.







كما أشرنا، تشهد البلاد موجة من الطقس السئ وغير المستقر، وفيما يخص اليومين المقبلين، يتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري.



بينما يكون الجو باردا على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.



وفيما يخص متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة فهي كالتالي:



القاهرة: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 16 درجة.

مطروح: العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.

سوهاج: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

قنا: العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة.

أسوان: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.



ولليوم الثاني على التوالي، تشهد الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة.



وتجدَد سقوط الأمطار على مناطق متفرقة في المحافظة اليوم السبت، صاحبها نشاط في حركة الرياح وانخفاضًا في درجات الحرارة.

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالإدارة بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها أغلب محافظات الجمهورية والتي صحبتها سقوط لكميات كبيرة من الأمطار انتهت اليوم.وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"اليوم السبت أنه خلال الثلاثة أيام المقبلة سوف تنحصر سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري الجزء الشمالي منها خاصة البحيرة وكفر الشيخ.وأشار إلى أن كميات الأمطار سوف تخف شدتها وتصبح ما بين خفيفة ومتوسطة ولن تكون مؤثرة، موضحًا أن هناك استمرار لانخفاض درجات الحرارة خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل والذي تتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 15 و16 درجة.وأكد مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالإدارة بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه التقلبات طبيعية خلال فصل الخريف، لافتًا إلى أن فصل الشتاء سوف يبدأ رسميًا في 21 ديسمبر المقبل.تشهد البلاد فرصا متفاوتة لسقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية.ففي بعض المناطق من الوجه البحري هناك فرصة لسقوط الأمطار متوسطة الشدة.كذلك مناطق من على السواحل الشمالية مثل( السلوم – مطروح – سيدى برانى – الإسكندرية – رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش )،تكون أمطار متوسطة لغزيرة.