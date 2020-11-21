حماية المستهلك ترسل رسائل تحذيرية للمستهلكين من عروض البلاك فرايدي الوهمية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:12 م
البلاك فرايدي
البلاك فرايدي
الفجر الاقتصادي
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تلقي عدد من المستهلكين المصريين رسائل خلال الفترة الماضية عبر هواتفهم المحمول من جهاز حماية المستهلك لتحذيرهم فيها من العروض الوهمية التي قد تحدث  لهم أثناء البلاك فرايدي.

 

وقال جهاز حماية المستهلك في رسالته للعديد من المستهلكين التى ارسلها لهم عبر الهواتف، "إنه يتطلب منهم التقدم بشكوي رسمية للجهاز في حالة التعرض  لعمليات نصب اثناء عروض البلاك فرايدي ، عبر الطرق التي يخصصها الجهاز لتقديم الشكوي ومنها الأتي


أولا: ارسال رساله على رقم "الواتساب" 01281661880 تتضمن شكوى المواطن والمستندات المؤيد لها.

ثانيا: الخط الساخن تتم الشكوى من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص بالجهاز على الرقم 19588 من أي خط أرضي

ثالثا: الموقع الإلكتروني يتم إرسال الشكاوى عن طريق الموقع الإلكتروني للجهازhttp://www.cpa.gov.eg

رابعا: الفاكس يمكن تقديم الكوى من خلال إرسالها عبر الفاكس على رقم 35380384

 خامسا مقر الجهاز: التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

سادسا التطبيق الإلكتروني من خلال التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية على "جوجل بلاي" و"آبل ستور".

مع ضرورة إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى، مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى

 

 

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