خبير بعلم فلك: الشخص الذي يتكون اسمه من 5 حروف "مبذر"

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور رئيف رأفت، خبير علم الفلك، إن هناك علاقة ما بين الحروف والأرقام والأبراج وعلم الفلك، لافتَا إلى أن الشخص الذي تكن اسمه من حرفين مثل "مي، وطه" فهو شخص عاطفي، أما الشخص الذي يتكون أسمه من 3 أحرف. فلديه طاقة الامتلاك.

وتابع "رأفت"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الشخص الذي يتكون أسمه من أربع أحرف، فيؤمن بالحسد بصورة كبيرة، وحياته يحدث بها الكثير من التقلبات، أما الخمسة فهو مبذر، أما الست حروف فلديه دم خفيف، ومن السهل التعامل معه.

ولفت إلى أن الشخص الذي لديه سبع أحرف في أسمه، فهو سيد المواقف الصعبة، أما الشخص الذي يتكون أسمه من ثماني أخرف فهو يعاني من الغموض، مضيفًا أن الشخص الذي يتكرر الحرف في أسمه مرتين مثل "ممدوح"، فهذا قد يؤدي إلى بعض الضغوط في الحياة في أول 30 عامًا من العمر.

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