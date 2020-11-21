خبير: هناك إمكانية للتواصل مع أي شخص في مكان آخر من خلال "اليوجا"

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قال الدكتور رئيف رأفت، خبير علم الفلك، إن وجود حرف السين في علاقة واحدة، قد يؤدي إلى بعض مشاكل، لأن حرف السين يدل على القوة، وكلا الطرفين فد يكون صدامي، لذلك لابد أن يهدأ أحد الأطراف.



وتابع "رأفت"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن اسم شيماء وياسر من الاسماء القوية، وقد يتفق احمد مع شيماء، واسم منال يتفق مع ممدوح، مشيرًا إلى أن علم توافق الأرقام في حاجة إلى دراسة وجدول، لكي يفهم بصورة صحيحة.



وأضاف أن برج الطور إذا اضطر لاختيار امرأة من برج الطور، فعليه أن يهدأ لأن كلا البرجين أقوياء، مضيفة أن هناك إمكانية للتواصل مع أحد الاشخاص في مكان آخر من خلال اليوجا أو أي طاقة حيوية يوجد بها تأمل.

